Волгоград, 27 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пассажира севшего в Волгограде авиарейса Москва — Минеральные Воды госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщил 27 августа представитель комитета здравоохранения Волгоградской области.

Известия/ Константин Кокошкин

«Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП №25. Его состояние тяжёлое», — сообщил он в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа следовавший в Минводы из Шереметьево пассажирский лайнер Airbus A321 запросил срочную посадку в аэропорту Волгограда.

Экипаж запросил посадку через полтора часа полёта. Такая необходимость возникала из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. После того как пассажира забрала скорая, самолёт продолжил полёт в пункт назначения.

Пассажирский лайнер рейса Сочи — Москва 21 августа экстренно сел в Волгограде после того, как у стюардессы произошла остановка сердца. Ей оказали помощь на борту, после посадки женщину отвезли в реанимацию.