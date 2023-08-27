Берлин, 27 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Германия из-за сильной зависимости от экспорта ощутила на себе основную тяжесть ослабления мирового спроса, и рост её экономики в настоящее время неудовлетворителен, заявил канцлер Олаф Шольц журналистам, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По этой причине он считает, что не нужно брать новые кредиты на борьбу с проблемами в немецкой экономике.

«Я не уверен, что Европейский союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше долгов», — сказал канцлер.

Шольц отметил, что Германия уже взяла на себя долгов на сотни миллиардов евро для смягчения последствий ограничений, введённых во время пандемии, последствий от энергокризиса и ситуации на Украине.

Канцлер также заявил, что немецкое правительство не будет субсидировать крупным компаниям рост цен на электроэнергию, несмотря на призывы ряда законодателей.

«Нам не хватает не только денег для субсидирования цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе, но и юридических возможностей», — заявил Шольц.

О проблемах немецкой экономики заявляли и в Германии, и за её пределами. Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм в августе 2023 года указала на застой в экономике страны. Она призвала сограждан готовиться к трудным временам.

Гримм напомнила, что ФРГ ранее отказалась от использования атомной энергии, а теперь, лишилась поставок газа из России. Специалист также указала на высокую стоимость электроэнергии в Германии, что негативно сказывается на промышленности. Она считает, что в среднесрочной перспективе цены на энергоносители останутся высокими.

Британский журнал The Economist указал на то, что экономика Германии в 2023 году уже третий квартал подряд находится в стагнации или сокращается. По прогнозам экспертов, она по итогам года может стать единственной среди крупных экономик, у которой будет спад.

Заместитель гендиректора российского Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ИА Регнум отметил, что экономика ФРГ неизбежно перестанет быть главной в Евросоюзе. Он также отметил, что энергетический кризис сильней всего ударил по ЕС, а стремление отказаться от поставок энергоносителей из России усугубило проблемы, которые развиваются в Европе последние 15 лет.

Фролов также напомнил, что Германия планировала стать крупнейшим газовым узлом ЕС и влиять на экономики других европейских стран. Теперь видно, что такая стратегия стала невозможной в обозримом будущем, отметил эксперт.