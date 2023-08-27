Москва, 27 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, который скончался в возрасте 89 лет, состоится 30 августа. Об этом сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Режиссёр Глеб Панфилов

«Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено», — сказал он корреспонденту ТАСС.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Панфилова похоронят рядом с супругой, Инной Чуриковой.

Как сообщало ИА Регнум, режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался 26 августа.

Режиссёр 11 мая попал в институт Склифосовского с инсультом. Позже у него диагностировали пневмонию. Всё это время 89-летний режиссер находился в тяжелом состоянии в реанимации.

В июне директор театра «Ленком Марка Захарова» уточнил, что Панфилов стал чувствовать себя лучше и уже начал говорить, он больше не в реанимации. В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.