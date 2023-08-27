Агридженто, Италия, 27 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. На остров Лампедуза в Италии в течение одних суток прибыли 1826 мигрантов, написала газета Il Sole 24 Ore.

Global Look Press/Francesco Ruta/Keystone Press Agency

На Лампедузе 25 августа зарегистрировали 63 высадки. Затем после полуночи на остров прибыли ещё 519 человек, совершив 17 высадок. Местные власти распорядились отправить 740 мигрантов в коммуну Порто-Эмпедокле на Сицилии на пароме.

Такое количество мигрантов оказалось рекордным за сутки, как и количество проведённых спасательных операций, уточнила газета. На Лампедузе находится центр размещения мигрантов, где содержатся 3983 человека, в том числе 243 несовершеннолетних.

Мигранты в основном едут из Египта, с Украины, из Туниса, Гвинеи и Албании. Они, как правило, едут на Сицилию, в регионы Ломбардия, Эмилия-Романья и Калабрия, сообщила газета.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа группа мигрантов утонула в проливе Ла-Манш, следуя из Африки в Европу. В лодке, которая опрокинулась во время движения, находились десятки человек. Шестеро погибли.

Аналогичная ситуация произошла четырьмя днями ранее в Марокко. Местные силовики спасли 56 мигрантов, отправившихся в Европу по воде.