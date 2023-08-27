Две тысячи мигрантов высадились за сутки на остров Лампедуза в Италии
Агридженто, Италия, 27 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. На остров Лампедуза в Италии в течение одних суток прибыли 1826 мигрантов, написала газета Il Sole 24 Ore.
На Лампедузе 25 августа зарегистрировали 63 высадки. Затем после полуночи на остров прибыли ещё 519 человек, совершив 17 высадок. Местные власти распорядились отправить 740 мигрантов в коммуну Порто-Эмпедокле на Сицилии на пароме.
Такое количество мигрантов оказалось рекордным за сутки, как и количество проведённых спасательных операций, уточнила газета. На Лампедузе находится центр размещения мигрантов, где содержатся 3983 человека, в том числе 243 несовершеннолетних.
Мигранты в основном едут из Египта, с Украины, из Туниса, Гвинеи и Албании. Они, как правило, едут на Сицилию, в регионы Ломбардия, Эмилия-Романья и Калабрия, сообщила газета.
Как сообщало ИА Регнум, 12 августа группа мигрантов утонула в проливе Ла-Манш, следуя из Африки в Европу. В лодке, которая опрокинулась во время движения, находились десятки человек. Шестеро погибли.
Аналогичная ситуация произошла четырьмя днями ранее в Марокко. Местные силовики спасли 56 мигрантов, отправившихся в Европу по воде.