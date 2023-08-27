Вашингтон, 27 августа, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский вопреки рекомендациям минобороны США настаивает на усилении обороны на восточной части фронта. Об этом 27 августа написала американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в момент, когда Киев и Вашингтон обсуждают, куда направить резервы ВСУ на линии фронта, один из представителей командования украинских войск выступил за наращивание сил на востоке, где российские войска за последнее время добились успеха, продвинувшись в районе Купянска.

Издание уточнило, что Сырский 25 августа сообщил в Telegram-канале, что российские войска в районе Купянска продолжают наносить ВСУ урон артиллерией, миномётами и авиацией.

«В таких условиях мы должны незамедлительно принять все меры для укрепления нашей обороны на угрожаемых рубежах и наступать там, где это возможно», — написал он.

В статье указывается, что Пентагон настаивал на том, что резервы необходимы ВСУ на южной части фронта для прорыва российской линии обороны, однако они были направлены в район Купянска.

По словам авторов публикации, такая стратегия Киева пошла вразрез с рекомендациями союзников с Запада о концентрации усилий на одном из участков фронта. При этом отмечается, что заявление Сырского о переброске российским командованием подкрепления в район Купянска не получило независимых подтверждений. Также журналисты NYT усомнились в том, что российские войска будут освобождать Купянск, так как город удерживать тяжело.

Как сообщало ИА Регнум, ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что украинские войска потеряли на купянском направлении в зоне спецоперации почти 30 военнослужащих. Он уточнил, что российские военные захватили два опорных пункта противника.

До этого разведчик 1-й танковой армии группировки войск «Запад» рассказал, что на купянском направлении в составе ВСУ воюют женщины — операторы дронов.