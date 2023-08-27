Владивосток, 27 августа, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Пенсионерка из Владивостока в течение шести месяцев перевела мошенникам накопления, а также средства от продажи двух квартир и дачи на общую сумму 14,6 миллиона рублей. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Известия/Алексей Маишев

Пострадавшая 77-летняя женщина обратилась к полицейским и рассказала, что аферисты выманили у неё деньги от продажи недвижимости.

Сотрудники полиции выяснили, что в феврале пенсионерке позвонил представившийся правоохранителем аферист и заявил, что с её счетов хотят похитить деньги. После этого с женщиной связался представившийся сотрудником Центробанка мошенник и предложил ей снять деньги и перевести на другие счета. Пенсионерка перечислила злоумышленникам свыше двух миллионов рублей.

Через неделю женщине позвонили и заявили, что под залог её квартиры некие люди взяли кредит, и для того, чтобы сохранить хотя бы денежные средства, необходимо срочно продать жилище. После этого мошенники заставили потерпевшую сделать фотографии квартиры и переслать их для того, чтобы они самостоятельно подали объявление о продаже.

«В июле 2023 года квартира была продана, а вырученные за недвижимость средства были перечислены на подконтрольные злоумышленникам счета. Аналогичные процедуры были проведены с еще одной квартирой и дачей. После продажи всего имущества потерпевшей мошенники отключили свои телефоны и перестали выходить на связь. Общая сумма причиненного заявительнице ущерба составила 14,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что женщина из СМИ и от знакомых знала о такой схеме мошенников, однако не отдавала отчёта своим действиям и выполняла инструкции злоумышленников. Полиция ведёт установление личности подозреваемых.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа стало известно, что жителя Москвы обманули мошенники через фейковый аккаунт актёра Ивана Охлобыстина. 42-летний мужчина наткнулся в аккаунте актёра на рекламу инвестиций и вложил в это пять тысяч рублей.

До этого, 25 августа, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил ИА Регнум, что действующие в России мошенники стали настолько изобретательны, что на их уловки попадаются даже профессиональные финансисты. Также он дал ряд рекомендаций, позволяющих не попасться на уловки злоумышленников.