Вашингтон, 27 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Украинские военные разбирают некоторые артиллерийские снаряды с кассетными боеприпасами американского производства для беспилотников, сообщил The Drive.

Иван Шилов ИА Регнум

«В социальных сетях появились видеокадры, на которых украинские военные разрезают 483-мм артиллерийский снаряд M1A155, снаряжённый так называемыми суббоеприпасами», — говорится в материале издания.

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) превращают снаряды в бомбы, которые потом могут сбрасывать беспилотники.

Как сообщало 20 августа ИА Регнум, украинцев предупредили о том, что их внуки собственными жизнями заплатят за применение американских кассетных снарядов. В качестве примера портал AgoraVox привёл последствия бомбёжки США кассетными снарядами Лаоса и Камбоджи во время вьетнамской войны, в результате которой спустя более чем 50 лет продолжали гибнуть взрослые и дети.

В августе власти США предоставили Украине кассетные боеприпасы.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил 17 августа, что Вашингтон якобы не видит причин и не имеет свидетельств использования Киевом кассетных боеприпасов для ударов по мирным жителям.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов.