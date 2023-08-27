Киев, 27 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. После завершения действия зерновой сделки сельскохозяйственный сектор Украины оказался в патовом положении, а украинские фермеры терпят огромные убытки. Об этом 27 августа сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

Фермер из Черниговской области Валерий Колоша заявил западным журналистам о том, что для украинских производителей зерновой рынок «мёртв».

«Я просто пытаюсь держать голову над водой», ― посетовал предприниматель.

Он рассказал, что лишился возможностей для продажи выращиваемого зерна. Сейчас в связи с резким падением доходов и повышением расходов он всеми силами пытается выйти на безубыточность, переключившись с зерна на выращивание подсолнечника.

На огромные убытки из-за завершения зерновой сделки пожаловались и другие участники украинского рынка.

Эксперты отметили, что на мировом рынке цены на зерно выросли, в то же время на местном украинском рынке из-за сокращения поставок за рубеж они снизились. Так, например, украинские фермеры получают по $160 за тонну пшеницы, которая идёт в порты страны на Дунае, в то время как в соседней Румынии плата составляет $215.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия черноморской зерновой инициативы. Поводом для такого решения стало то, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено. В рамках соглашения Россия предоставляла безопасный морской коридор для сельскохозяйственных грузов — зерна и удобрений — c Украины.

Из порта Одессы 16 августа по открытому Киевом временному коридору в Чёрном море вышло первое судно. Второе судно с зерном вышло в Чёрное море 26 августа.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия 25 августа согласовали обращение к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит через эти страны разрешили.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявила, что в рамках неработающей зерновой сделки налаживание полноценного экспорта зерна с Украины довольно проблематично.