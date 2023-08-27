Американский гонщик выжил в аварии, перевернувшись в машине 10 раз
Гонщик NASCAR Прис выжил в аварии, перевернувшись в машине 10 раз
Дейтон, США, 27 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Гонщик из США Райан Прис во время финальных гонок высшего дивизиона американской гоночной серии сток-каров NASCAR Cup Series выжил, перевернувшись в аварии на болиде не менее десяти раз. Об этом сообщили на сайте соревнований.
Инцидент произошел на трассе Daytona International Speedway в штате Флорида. Ford Mustang, на котором ехал Прис, задела соседняя машина на 156-м круге. Из-за этого автомобиль вынесло на боковую площадку.
«Перевернувшись как минимум десять раз, Прис выбрался из машины при помощи группы безопасности. 32-летнего мужчину положили на носилки и позже доставили в медицинский центр», — сообщили организаторы.
Они также отметили, что гонщик бодр, общается с родственниками. Организаторы назвали чудом, что Прис легко отделался после такой аварии.
«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, чёрт возьми», — написал Прис в соцсети X (бывш. Twitter).
Гонщик также заявил, что намерен продолжать участвовать в соревнованиях.
Как сообщало ИА Регнум, аналогичный случай случился в феврале 2008 года в австралийском городе Батерс. Сиднейский гонщик Лен Кэйв на Mazda 3 MPS не справился у правлением, когда входил в поворот на скорости 240 км/ч. Автомобиль перевернулся десять раз, но водитель в аварии получил только царапины.
Но есть немало случаев, когда аварии на гонках завершаются трагически. В июле 2023 года гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф погиб на соревнованиях серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Автомобиль остановился на трассе, и в него на большой скорости врезались три спорткара.