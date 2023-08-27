Дейтон, США, 27 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Гонщик из США Райан Прис во время финальных гонок высшего дивизиона американской гоночной серии сток-каров NASCAR Cup Series выжил, перевернувшись в аварии на болиде не менее десяти раз. Об этом сообщили на сайте соревнований.

Кадр из видео

Инцидент произошел на трассе Daytona International Speedway в штате Флорида. Ford Mustang, на котором ехал Прис, задела соседняя машина на 156-м круге. Из-за этого автомобиль вынесло на боковую площадку.

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«Перевернувшись как минимум десять раз, Прис выбрался из машины при помощи группы безопасности. 32-летнего мужчину положили на носилки и позже доставили в медицинский центр», — сообщили организаторы.

Они также отметили, что гонщик бодр, общается с родственниками. Организаторы назвали чудом, что Прис легко отделался после такой аварии.

«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, чёрт возьми», — написал Прис в соцсети X (бывш. Twitter).

Гонщик также заявил, что намерен продолжать участвовать в соревнованиях.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичный случай случился в феврале 2008 года в австралийском городе Батерс. Сиднейский гонщик Лен Кэйв на Mazda 3 MPS не справился у правлением, когда входил в поворот на скорости 240 км/ч. Автомобиль перевернулся десять раз, но водитель в аварии получил только царапины.

Но есть немало случаев, когда аварии на гонках завершаются трагически. В июле 2023 года гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф погиб на соревнованиях серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Автомобиль остановился на трассе, и в него на большой скорости врезались три спорткара.