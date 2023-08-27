Санкт-Петербург, 27 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Мужчина обнаружил человеческий череп в лесу в Ленинградской области, сообщил 27 августа РЕН ТВ

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прибывшие на место службы обнаружили череп в 250 метрах от дороги», — рассказал источник.

Находку обнаружили вблизи посёлка Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, который расположен в 109 километрах от Санкт-Петербурга.

Череп направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, человеческий череп обнаружили в лесу в Гатчинском районе Ленинградской области 29 июля. На останки недалеко от посёлка Сусанино наткнулся местный житель. По фотографиям с места происшествия видно, что череп оказался в парке давно и уже приобрёл характерный зелёный оттенок. По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Сотрудники таможенной службы в Москве показали человеческий череп, который был найден в апреле в одной из посылок. Останки обнаружили во время сканирования отправлений в логистическом центре Внуково. Череп мог принадлежать человеку, который скончался примерно 10 лет назад.

В январе сотрудники коммунального предприятия в Санкт-Петербурге обнаружили человеческий череп. Находку нашли во время проведения земляных работ в центре города. На черепе имелось круглое отверстие в теменной области, похожее на пулевое отверстие.