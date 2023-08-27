Москва, 27 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Российские военные отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении, заявил 27 августа начальника пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Военный уточнил, что ВСУ предприняли семь атак в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

«Профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение по противнику», — сообщил Савчук.

В этих боях ВСУ потеряли свыше 80 военных, БМП, три бронемашины и пикап.

Кроме того, «Центр» подавил около 30 артиллерийских позиций ВСУ в ходе проведения контрбатарейной борьбы. Российские военные уничтожили миномёт калибра 120 мм с расчётом.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что за сутки 25 августа ВСУ на краснолиманском направлении потеряли до 60 военных.

Российские военные при этом отразили две атаки ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР.

26 августа Савчук сообщил, что «Центр» сорвал семь атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери ВСУ составили 60 военных. Российские военные подавили 20 артиллерийских позиций ВСУ.