Париж, 27 августа, 2023, 11:53 — ИА Регнум. С 1 сентября 15 тыс. электросамокатов, которые можно было пользоваться в Париже, исчезнут с улиц французской столицы. Арендовать их с начала осень будет нельзя. Париж станет первой европейской столицей, запретившей услугу по предоставлению электросамокатов населению. Об этом сообщило издание EuroWeekly News.

Мэрия города не намерена возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк этих транспортных средств в Париже. Уже несколько дней Dott, Lime и Tier Mobility заняты тем, что убирают скутеры с улиц города.

Такое решение власти приняли по итогам городского референдума по вопросу использования электросамокатов, проведённого в апреле. Его организовали на фоне проблем, создаваемым с разбросанными где попало по всему городу самокатами, а также беспокойством о безопасности их пользователей. Так, в 2022 году в Париже три человека погибли и 459 пострадали в результате дорожных происшествий с электросамокатами.

В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан. Почти 90% респондентов высказались за запрет этих транспортных средств.