Москва, 27 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на купянском направлении в зоне спецоперации почти 30 военнослужащих. Об этом 27 августа сообщил офицер пресс-центра Западной группировки Ярослав Якимкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий овладели двумя опорными пунктами, уничтожив около 30 военнослужащих противника», ― уточнил офицер на видео в Telegram-канале Министерства обороны.

Он также добавил, что штурмовые подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре контратаки украинских военных силами до взвода каждая, в результате наступательных действий российские военные смогли занять два опорных пункта.

В общей сложности ВСУ потеряли за сутки до трёх взводов, два танка, один миномётный расчёт и два бронетранспортёра «Козак».

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 26 августа, российские военные в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 50 военных. ВС России за сутки также уничтожили четыре украинские боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20.

Также российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ на купянском направлении и отразили пять контратак украинской армии. За сутки на купянском направлении расчёты тяжёлых огнемётных систем и артиллерии уничтожили три артиллерийских орудия М777 ВСУ, два миномётных расчёта и один пикап в районе сёл Шейковки и Крахмального, а также посёлка Двуречная.

Разведчик 1-й танковой армии группировки войск «Запад» ВС России заявил, что на купянском направлении в рядах ВСУ воюют женщины — операторы беспилотных летательных аппаратов.