Москва, 27 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Иностранные наёмники в рядах украинских войск выложили в интернет видеоролик, на котором они предложили сдаться в плен российским бойцам, однако последовавший ответ привёл их в замешательство.

Кадр из видео

Ролик должен был показать профессионализм западных наёмников ВСУ, однако вызвал обратную реакцию в Сети.

На кадрах запечатлено, как наёмники пытаются взять штурмом одну из российских позиций и на расстоянии считаных метров от окопов на ломанном русском предлагают выйти и сдаться российским военным.

«Сам выходи!» — ответил на это один из российских бойцов.

После этого наёмники ещё раз пытались убедить россиян сдаться, однако в итоге в российском окопе прозвучала команда: «Огонь!», после чего наёмники быстро сбежали с поля боя.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 августа Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации. После разведки беспилотников по ним нанесли точный артиллерийский удар. В результате этого украинские опорники уничтожили вместе с находившимися там военными ВСУ.