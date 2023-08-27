Дарвин, Австралия, 27 августа, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В результате крушения военного вертолёта на севере Австралии, по последним данным, пострадали по меньшей мере 23 американских военнослужащих. Об этом 27 августа в ходе пресс-конференции сообщил комиссар полиции австралийской Северной территории Майкл Мерфи, передал телеканал ABC.

Global Look Press/Linda McKie/imageBROKER.com

«В числе получивших травмы в результате крушения 23 солдата морской пехоты США», ― уточнил он.

Комиссар добавил, что их направят на лечение в Дарвин. Пять человек уже госпитализированы, остальные пострадавшие получают медицинскую помощь на месте. Глава правительства Северной территории Австралии Наташа Файлз добавила, что одного из наиболее тяжело пострадавших военнослужащих уже оперируют.

Как сообщало ИА Регнум, военный конвертоплан V-22 Osprey с морскими пехотинцами США на борту потерпел крушение во время учений у северного побережья Австралии 27 августа. Инцидент произошёл между островом Мелвилл и городом Дарвин.

Osprey разбился во время учений Predators Run, в которых принимают участие Австралия, США, Индонезия, Филиппины и Восточный Тимор. Проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы самолёты CareFlight.

Всего на борту летательного аппарата находились 23 человека. Трое из них погибли. Ещё пять человек доставили в Королевский госпиталь в тяжёлом состоянии.