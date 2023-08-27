Улан-Удэ, 27 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Кадры спасения туристов, пропавших во время сплава в Бурятии, опубликовало 27 августа МЧС России.

МЧС России

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на вертолёте Ми-8 обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск.

На кадрах видно, как спасатели проводят эвакуацию найденной группы туристов.

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Зарегистрированная туристическая группа из пяти человек пропала во время сплава на двух катамаранах по реке Тые в Северо-Байкальском районе Бурятии. В назначенное время группа не вышла с маршрута, и спасатели приняли решение начать поисково-спасательную операцию. К поискам спасатели привлекли пять человек и две единицы техники.

В ведомстве уточнили, что в реке поднялся уровень воды и туристы не смогли вернуться самостоятельно.