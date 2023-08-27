Украинский боксёр Усик предъявил претензии Дюбуа после победного поединка
Вроцлав, Польша, 27 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. После боя с британским боксёром Даниэлем Дюбуа украинец Александр Усик подошёл к сопернику с претензиями, сообщил «Чемпионат».
Он эмоционально говорил с Дюбуа. Портал отметил, что Усик, судя по всему, остался недоволен ударом ниже пояса, который британский соперник нанёс ему в пятом раунде.
Состязание прошло 26 августа в польском городе Вроцлаве. В восьмом раунде судья объявил о техническом нокауте Дюбуа, победу одержал Усик.
В пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар ниже пояса, и украинец, упав, не сразу смог подняться. Судья объявил пятиминутный перерыв, с британца не стали снимать баллы.
Позже украинский боксёр сообщил, что Дюбуа высказался о его шортах.
«Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать», — заявил Усик.
Со своей стороны Дюбуа выразил благодарность своей команде и напомнил, что бокс — жёсткий спорт, а не балет. Он сказал, что всегда относится с уважением к своим соперникам.
Команда Дюбуа обвинила Усика в симуляции в пятом раунде и пообещала подать апелляцию на результат боя. Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен.
«Дюбуа выиграл, если бы ему разрешили продолжить бой, он бы выиграл. Мы будем обжаловать это решение», — приводит слова Уоррена talkSPORT.
Усик отреагировал словами о готовности подраться с Дюбуа без перчаток, «на голых кулаках».
Усик в бое с Дюбуа одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Дюбуа, на счету которого 19 побед, потерпел в бою с Усиком второе поражение.