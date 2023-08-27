Москва, 27 августа, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё пять лет назад призывал Россию отказаться от доллара. Записку политику, датирующуюся 2018 годом, опубликовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Ещё одна ранее неопубликованная записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В ней ВВЖ на фоне роста курса доллара в 2018 году призывал Россию отказаться от американской валюты», ― написал в Telegram-канале парламентарий.

Он подчеркнул, что в свете нынешних событий этот совет актуален и логичен.

Записка написана летом 2018 года, когда курс доллара продолжал расти — с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.

«Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Всех перевести на национальные валюты и языки», — предложил тогда Жириновский.

Чернышов подчеркнул, что сейчас события развиваются в соответствии с прогнозом Жириновского. Он напомнил, что Россия постепенно отказывается от доллара, а в мире появилось множество альтернатив для осуществления международной торговли.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года основатель ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал воздержаться от покупки долларов и евро. Он подчеркнул, что умные люди не должны покупать доллары и евро, а покупать рубли. Потому что, по его словам, принимать эти иностранные валюты будет некому, так как США откажутся от доллара, и Евросоюз и НАТО распустят.

Американские экономисты ранее сообщили о резком снижении доли доллара в международных расчётах. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле 2023 года заявил, что всё больше стран переходят на расчёты в национальных валютах и что остановить этот процесс уже невозможно.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев указал в апреле, что Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах, те же процессы идут в отношении расчётов в евро. Он подчеркнул, что расчёты в долларах ещё существуют, но носят разовый, а не системный характер.

Американские экономисты ранее сообщили о резком снижении доли доллара в

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, комментируя перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе, заявила, что в мире фиксируется постепенный отказ от использования американского доллара. При этом она подчеркнула, что пока не видит альтернативы американской валюте.