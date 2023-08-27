Москва, 27 августа, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Жителя Москвы обманули мошенники через фейковый аккаунт актёра Ивана Охлобыстина, сообщил 27 августа Telegram-канал «112».

Известия/Дмитрий Коротаев Артист Иван Охлобыстин

По информации источника, 42-летний мужчина нашёл аккаунт Ивана Охлобыстина, начал читать посты и наткнулся на рекламу инвестиций. Подумав, что на канале такого уважаемого человека не может быть развода, мужчина списался с предлагавшим инвестиции и вложил пять тысяч рублей.

Спустя некоторое время доход 42-летнего жителя Москвы с пяти тысяч вырос до 94 тысяч рублей, однако вывести деньги не получилось. Сначала попросили оплатить пошлину в 14 100 рублей, потом гарантийный взнос 20 680 рублей и 37 670 рублей для подтверждения транзакции. Последнюю сумму мужчина перевести злоумышленникам не смог, так как деньги закончились.

Дальше злоумышленники перестали выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, в августе мошенники от имени главврача Химкинской областной больницы заставили заведующую поликлиникой №4 в Химках перевести 10 млн рублей на неизвестные счета. Руководитель поликлиники №4 рассказала, что ей написал неизвестный, который представился главврачом больницы. Он сообщил, что с ней должен будет связаться некий куратор ФСБ. Вскоре после этого на телефон женщины поступил звонок. Незнакомец сообщил, что на женщину кто-то незаконно оформил кредит. Следом за ним ей позвонил ещё один человек, который назвался сотрудником Центробанка. Он объяснил, что для обнуления заявки на кредит женщине нужно оформить новые кредиты в разных банках и перевести деньги на безопасный счёт.