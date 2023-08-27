Электросталь, Московская область, 27 августа, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В результате драки между двумя группами мужчин у одного из домов в Электростали пострадали два человека. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба главка подмосковного МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что утром 27 августа правоохранителям поступило сообщение о драке около одного из домов по улице Железнодорожной.

«Предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают остальных участников драки, принимают меры к задержанию причастных к нанесению телесных повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа мужчина устроил драку на открытии алкомаркета в Екатеринбурге. Он подрался с одетыми в костюмы пивных бочек аниматорами. Позднее мужчина заявил, что драка была постановочной и что аниматорам по 23 года.

В Саранске 21 августа 14-летний подросток попал в больницу с множественными травмами, включая ножевое ранение. По данным полиции, подростка избили его 13-летний знакомый со своим 47-летним отцом. Последнего уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение лёгкого и тяжкого вреда здоровью.