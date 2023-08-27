Новосибирск, 27 августа, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Мужчина пострадал при пожаре на складе с пиротехникой в Новосибирске, 27 августа сообщил со ссылкой на региональное управление МЧС Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области

«По уточнённой информации, есть один пострадавший, его с ожогами осматривают медики», — заявил представитель МЧС Артём Щербаков.

27 августа очевидцы рассказали, что в Дзержинском районе Новосибирска в здании №40 на улице Королёва взорвались баллоны с газом.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании металлического контейнера с пиротехникой. Возникла угроза возгорания стоящего по соседству пустого склада.

Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали возгорание в течение четверти часа, не допустив распространения огня. Открытое горение ликвидировали за четыре минуты.

Сгорел в результате пожара металлический контейнер на площади 45 кв. м, кроме того, на площади десять квадратных метров под электрической подстанцией сгорел мусор.

«Слышали очень сильный грохот. И увидели, что взрывается пиротехника», — сообщила жительница Новосибирска местному порталу ngs.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа склад с пиротехникой загорелся в Кемерово. Пожар, которому присвоили второй ранг сложности, потушили на площади 750 кв. метров.

О пострадавших в результате ЧП не сообщалось. Известно, что у здания склада при пожаре обрушилась кровля.

Крупный пожар на складе пиротехники вспыхнул в начале августа в городе Сергиев Посад в Московской области. Пострадали десятки человек, погибла женщина.