Туапсе, Краснодарский край, 27 августа, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в шашлычной «Гермес» в селе Кроянском при въезде в Туапсе со стороны Сочи, сообщили 27 августа в региональном МЧС.

Кадр из видео

«В 08:03 локализация пожара на площади 200 м кв.», — говорится в сообщении ведомства.

Пожару присвоили повышенный ранг. Уточняется, что открытое горение ликвидировали в 08:27. К тушению пожара привлекли 18 человек и шесть единиц техники. Также на месте работают представители газовой службы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливают.