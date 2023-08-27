Под Туапсе сгорела шашлычная
В селе Кроянском в Туапсинском районе загорелась шашлычная на 200 квадратах
Туапсе, Краснодарский край, 27 августа, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в шашлычной «Гермес» в селе Кроянском при въезде в Туапсе со стороны Сочи, сообщили 27 августа в региональном МЧС.
Кадр из видео
«В 08:03 локализация пожара на площади 200 м кв.», — говорится в сообщении ведомства.
Пожару присвоили повышенный ранг. Уточняется, что открытое горение ликвидировали в 08:27. К тушению пожара привлекли 18 человек и шесть единиц техники. Также на месте работают представители газовой службы.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливают.