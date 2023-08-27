Рим, 27 августа, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Стратегия Североатлантического альянса (НАТО) по украинскому конфликту не привела к поражению России, как того хотели в организации. Об этом 27 августа написал бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Global Look Press/Xander Heinl, via www. imago-imag/www. imago-images.de

«Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России», — отметил он.

Конте подчеркнул, что разгромить Вооружённые силы России под Артёмовском не удалось, российские подразделения и не разбежались, и не отступили во время попыток контрнаступления украинских войск.

Итальянский политик признал, западные антироссийские санкции не разрушили экономику России, а возможность дестабилизации внутренней ситуации в стране рухнула на фоне укрепления авторитета президента Владимира Путина и «роста внутреннего консенсуса».

Политика западных стран также не привела к изоляции России и способствовала совершенно обратному результату, указал он.

«Только что завершился 15-й саммит группы БРИКС во главе с Россией и Китаем с конкретной перспективой её дальнейшего расширения в 2024 году, что позволит охватить 45% населения планеты и 38,2% мирового ВВП», — пояснил Конте.

Политик добавил, что украинский конфликт показал неспособность Евросоюза создать эффективную общую стратегию и вести самостоятельное политическое и экономическое руководство, а также указал на зависимость Брюсселя от Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель издания Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни заявил, что проект Запада по нанесению стратегического поражения России полностью провалился. Он отметил, что в Вашингтоне неоднократно заявляли о неспособности США создать условия для нанесения стратегического поражения России и Китаю.

До этого замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине — это экзистенциальное противостояние планетарного масштаба. Он отметил, что США зарабатывают на конфликте, ЕС на нём теряет, а весь мир находится в напряжении.