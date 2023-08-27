Волгоград, 27 августа, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Самолёт А-321, летевший рейсом из Москвы в Минеральные Воды, экстренно приземлился в Волгограде после того, как подал сигнал тревоги. Об этом 27 августа сообщили в авиационных службах.

Известия/Павел Бедняков

В пресс-службе воздушной гавани Волгограда в комментарии РЕН ТВ уточнили, что причиной вынужденной посадки стало самочувствие пассажира.

«Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) ― Минеральные Воды, планирует совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», ― говорится в сообщении аэропорта.

Лайнер успешно приземлился в аэропорту Волгограда и направляется к терминалу.

В авиационных службах уточнили, что инцидент произошёл в небе над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа после взлёта.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа самолёт, следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги. О внештатной ситуации командир корабля сообщил, пролетая над Каспийским морем. На борту воздушного судна началось задымление в багажном отсеке. Это произошло спустя час после вылета. Лайнер «Уральских авиалиний» успешно приземлился в Минеральных Водах.

В начале июля задымление двигателя самолёта произошло в петербургском аэропорту Пулково. Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров отправили в зал ожидания аэропорта.

Следовавший рейсом Сочи — Москва пассажирский самолёт, у которого во время полёта произошло отключение двигателя, 25 июля благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.