Москва, 27 августа, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Российская угольная отрасль продолжает развиваться, несмотря на все существующие вызовы и ограничения. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина работникам и ветеранам угольной отрасли с Днём шахтёра, которую опубликовали на сайте Кремля.

Известия/Кристина Кормилицына Владимир Путин

«Поздравляю вас с Днём шахтёра — с праздником, который на протяжении многих лет торжественно отмечается по всей стране. Вы посвятили себя непростой, но важной и почётной профессии, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств — выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки», — говорится в поздравлении.

Глава государства уточнил, что надёжной основой существования династий горняков служат вышеназванные нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к братству шахтёров, которые передаются из поколения в поколение.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных, предприятий, в решение насущных социальных проблем», — отметил Путин.

Он высказал убеждённость в том, что работники угольной отрасли будут и в дальнейшем работать с полной отдачей и на совесть, чтобы добиваться значимых результатов на благо России. Также президент пожелал шахтёрам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов и замыслов.

День шахтёра отмечают в России в последнее воскресенье августа, и в нынешнем году этот праздник приходится на 27 августа. Праздник утвердили ещё в 1947 году по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ночь на 22 августа выступил с видеообращением и поздравил жителей России с Днём Государственного флага. Он подчеркнул, что Россия — это тысячелетняя страна и цивилизация, её государственный флаг — символ единства народа. Глава государства отметил, что Россия под своим флагом преодолела немало трудностей и испытаний.