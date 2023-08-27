Улан-Удэ, 27 августа, 2023, 09:54 — ИА Регнум. В Бурятии нашли пятерых туристов, пропавших во время сплава. Все живы. Об этом 27 августа сообщили в МЧС России.

МЧС Россиии

В ведомстве уточнили, что в реке поднялся уровень воды и туристы не смогли вернуться самостоятельно. Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на вертолёте Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили туристов и доставили в Нижнеангарск.

«Спасатели МЧС России эвакуировали потерявшихся туристов в Бурятии», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что пятеро туристов пропали во время сплава на двух катамаранах по реке Тые в Северо-Байкальском районе Бурятии. В назначенное время группа не вышла с маршрута, и спасатели приняли решение начать поисково-спасательную операцию.

К поискам привлекли пять человек и две единицы техники МЧС России. Также уточняется, что группа зарегистрировалась в установленном порядке.