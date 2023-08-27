Красноярск, 27 августа, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В Красноярском крае разгромили могилу участника специальной военной операции. Полиция начала проверку. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Курагинском районе. В Сети появилось видео, которое сняла в Артёмовске Красноярского края сестра погибшего в ходе спецоперации военного. На кадрах видно, что могила бойца разгромлена, а венки разбросаны.​​​

Этот факт сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга сети Интернет и начали проверку.

«В настоящее время опрашиваются возможные свидетели и очевидцы происшествия», ― говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля злоумышленники изрезали флаги России, установленные на могилах участников СВО на аллее Героев во Владивостоке. Они повредили и обезобразили по меньшей мере 39 флагов на Морском кладбище. По факту надругательства над государственным флагом возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают личности вандалов и принимают меры для их задержания.

5 августа в селе Нерчинский Завод избили участника СВО — инвалида Михаила Таскина, потерявшего ногу в зоне боевых действий. С него сорвали награды и повредили его автомобиль. Против участников нападения возбудили дело о причинении вреда здоровью и повреждении имущества, объединив его затем с делом о публичной дискредитации российской армии.

17 августа стало известно, что у жителя Комсомольска-на-Амуре украли полученные за участие в СВО награды и деньги в размере 1 млн рублей. В полиции отказались возбудить дело из-за отсутствия состава преступления, но прокуратура признала незаконным это решение. Дело возбудили о краже в особо крупном размере.