Владивосток, 27 августа, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота России вернулся во Владивосток после совместного патрулирования с ВМС КНР в Тихом океане. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба ТОФ.

Тихоокеанский флот

«Во Владивосток вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота после успешного участия в третьем по счёту совместном патрулировании акватории Тихого океана боевыми кораблями ВМФ России и ВМС Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на причале соединения в связи с этим прошёл митинг с награждением отличившихся моряков.

Тихоокеанский флот

Моряки ТОФ в очередной раз продемонстрировали следившему за совместным с ВМС Китая патрулированием миру, что умеют дружить с союзниками и защищать свою страну.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля корабли ТОФ и китайских ВМС начали третье совместное морское патрулирование в Тихом океане.

Военные моряки в ходе патрулирования укрепляли сотрудничество, а также выполняли задачи по поддержанию мира и стабильности в регионе, мониторингу морской акватории и охране объектов морской экономической деятельности двух стран.

Совместное патрулирование проходило в течение более чем трёх недель и закончилось 19 августа. Корабли проследовали через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан.