Токио, 27 августа, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Запланированный на конец августа визит в Китай отложил лидер японской партии «Комэйто» Нацуо Ямагути из-за требования Пекина к Токио прекратить слив воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, сообщила 27 августа газета Nikkei.

Игорь Беляев/ТАСС АЭС «Фукусима-1»

По данным издания, Ямагути отложил поездку по настоянию Пекина, где заявили, что для визита сейчас неподходящая ситуация. Это, подчёркивает газета, может помешать переговорам лидеров Китая и Японии, запланированным на осень.

Визит японского политика в Китай планировался 28–30 августа. Он должен был встретиться в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Ямагути намеревался передать главе Китая послание от главы японского правительства Фумио Кисиды.

Как сообщало ИА Регнум, после того как Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной «Фукусимы-1», Пекин потребовал остановить этот процесс. Китайские таможенники перестали пропускать в страну морепродукты из Япония.

Кисида потребовал отменить эти ограничения, выразив со своей стороны протест Пекину.

В МИД РФ заявили, что ожидают от Токио точной информации о ситуации с выбросом воды. Роспотребнадзор сообщил, что тщательно проверяет рыбу, поступающую из Японии, на возможное наличие трития.