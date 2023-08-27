Лидер японской партии отменил визит в Китай после заявлений о «Фукусиме-1»
Токио, 27 августа, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Запланированный на конец августа визит в Китай отложил лидер японской партии «Комэйто» Нацуо Ямагути из-за требования Пекина к Токио прекратить слив воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, сообщила 27 августа газета Nikkei.
По данным издания, Ямагути отложил поездку по настоянию Пекина, где заявили, что для визита сейчас неподходящая ситуация. Это, подчёркивает газета, может помешать переговорам лидеров Китая и Японии, запланированным на осень.
Визит японского политика в Китай планировался 28–30 августа. Он должен был встретиться в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Ямагути намеревался передать главе Китая послание от главы японского правительства Фумио Кисиды.
Как сообщало ИА Регнум, после того как Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной «Фукусимы-1», Пекин потребовал остановить этот процесс. Китайские таможенники перестали пропускать в страну морепродукты из Япония.
Кисида потребовал отменить эти ограничения, выразив со своей стороны протест Пекину.
В МИД РФ заявили, что ожидают от Токио точной информации о ситуации с выбросом воды. Роспотребнадзор сообщил, что тщательно проверяет рыбу, поступающую из Японии, на возможное наличие трития.