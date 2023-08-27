Вашингтон, 27 августа, 2023, 09:26 — ИА Регнум. До тех пор, пока украинский конфликт не завершат, говорить о переходе отношений между Россией и Соединёнными Штатами Америки в конструктивное русло не представляется возможным. Такое мнение в статье для издания The Nation высказал бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

Известия/Кристина Кормилицына

По его словам, на сегодня это невыполнимая задача.

«Вероятно, так будет до тех пор, пока ситуация остаётся в острой фазе. Но как только этот этап пройдёт, может появиться новая возможность», — отметил экс-советник.

Грэм, анализируя историю взаимоотношения двух стран, пришёл к выводу, что Вашингтон в разные периоды совершил много ошибок, которые и привели к нынешнему положению дел. Он считает, что для улучшения отношений с Москвой Вашингтону необходимо извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша по противодействию влиянию России на постсоветском пространстве и начать выстраивать отношения на почве взаимного уважения и учёта интересов второй стороны. Тогда, полагает эксперт, два государства ещё могут стать союзниками.

По мнению экс-советника, Вашингтон мог бы разрядить отношения с Москвой, способствуя продуктивным экономическим связям между Украиной, Европой и Россией, а также открыто поддерживая «некоторую форму нейтралитета» Киева.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что состояние отношений между США и Россией не даёт повода оптимистически оценивать их дальнейшее развитие. Он подчеркнул, что пока просвет не просматривается.

Ранее он рассказал, что контакты между Москвой и Вашингтоном есть, но их используют время от времени. Также ещё сохранились дипломатические контакты, нужные для получения виз и так далее.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия продолжает контакты с Соединёнными Штатами Америки по вопросам работы российского посольства в Вашингтоне и американского посольства в Москве. По его словам, Вашингтон обращается к Москве по линии помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Однако существуют сложности, которые возникли ещё во время президентства Барака Обамы.

При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона всегда была и остаётся готовой к контактам с США.