Москва, 27 августа, 2023, 09:09 — ИА Регнум. По контролируемым Киевом городам на территории Украины спокойно разгуливают южноамериканские наёмники. Об этом 27 августа рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, также показавший соответствующие фотографии.

РИА Новости

«На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины — это и есть иностранные наёмники», — сказал он в беседе с РИА Новости.

На предоставленной координатором фотографии запечатлены два одетых в военную форму человека с типичной латиноамериканской внешностью, у одного из которых на ноге протез, он одет в украинскую форму.

Лебедев пояснил, что не может назвать украинский город, в котором была сделана фотография, так как это может угрожать безопасности сделавшего её агента, также из-за этого же на фото закрыты детали городской улицы.

Координатор николаевского подполья указал, что стоит обратить внимание на то, что люди на фотографии уже привыкли к наёмникам и не обращают на них внимания, и наёмники, в свою очередь, тоже не обращают внимания на людей.

«Они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа военнопленный ВСУ Евгений Низовцев рассказал о большом количестве наёмников из Грузии и Белоруссии в рядах украинской армии. По его словам, все наёмники были примерно одного возраста, 35—45 лет, и у некоторых было заметно наличие боевого опыта.

До этого воевавший за ВСУ американский наёмник Джефф Джонс перед ликвидацией пообещал отцу рассказать о порученной ему миссии. Наёмник также написал, что вызвался пойти на задание, от которого отказались все остальные группы.