Курск, 27 августа, 2023, 08:59 — ИА Регнум. В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, заявил 27 августа глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Telegram-канал главы Курской области

«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса», — сообщил Старовойт.

По данным губернатора, несколько этажей дома остались без стёкол. Выбило стёкла и в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ.

Telegram-канал главы Курской области

«Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что службы проводят оценку полученного ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны утром заявило, что ночью российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона самолётного типа. Один дрон сбили над Курской, другой — над Брянской областью.