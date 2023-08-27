Бейрут, 27 августа, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Проект западных стран нанести стратегическое поражение России полностью провалился. Об этом 26 августа написал обозреватель издания Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вывод <…> заключается в том, что американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского майдана и международного стратегического баланса сил. Особенно в свете разоблачения своего военного бессилия и неспособности своей военной промышленности создать условия для нанесения стратегического поражения России, а также Китаю, о чём неоднократно заявляли в Вашингтоне», — отметил журналист.

Автор публикации добавил, что такие «новые американские тенденции» говорят о проигрыше Соединённых Штатов и НАТО в военной сфере, который, по его мнению, превзойдёт все нанесённые империям мира поражения с момент образования государства поселенцев в Северной Америке до сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал проведение мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и возможные уступки Москве геостратегическим фиаско Запада. По его мнению, такой вариант развития событий начнёт «обратный отсчёт до начала антидемократической контрреволюции и продвижения автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая».

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украине придётся отказаться даже от Киева для вступления в НАТО, потому что все её территории являются спорными. Он отметил, что в этом случае украинскую столицу придётся перенести во Львов, если с этим будет согласна Польша.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в итоге Киеву придётся подписать акт о полной капитуляции, как это вынуждена была сделать Япония по итогам Второй мировой войны. Эксперт напомнил украинским властям, что обменять территории на перемирие им предложила НАТО, а не Россия.