Ставрополь, 27 августа, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб ликвидировали возгорание сухой травы на площади 1 га около подножия горы Верблюд в Ставропольском крае. Об этом 27 августа сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ликвидировано [возгорание сухой травы] на площади 1 га», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о загорании сухой растительности у подножия горы Верблюд на площади 800 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа пресс-служба МЧС России сообщила, что ситуацию с природными пожарами в Турции удалось стабилизировать. К борьбе с возгораниями привлекались российские самолёты Бе-200.

Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо 24 августа заявил, что бушующий на испанском острове Тенерифе в течение более чем недели природный пожар удалось локализовать. Он уточнил, что пожарные «контролируют ситуацию».