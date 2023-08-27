Дарвин, Австралия, 27 августа, 2023, 08:42 — ИА Регнум. После падения на островах Тиви в Австралии военного вертолёта V-22 Osprey США спаслись несколько человек, передал 27 августа телеканал ABC News.

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa

Уточняется, что военных вывезут с места крушения. На место ЧП прибыли медики и силовики. Пока нет точной информации о погибших.

Как сообщало ИА Регнум, V-22 Osprey рухнул в Австралии между островом Мелвилл и городом Дарвин во время учений Predators Run.

В манёврах участвуют, помимо военных США и Австралии, идонезийцы, филлипинцы, военные из Восточного Тимора.

На борту вертолёта находились 20 американских морпехов. Крушение произошло в 11 часов утра по местному времени.