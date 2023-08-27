Купянск, Украина, 27 августа, 2023, 07:49 — ИА Регнум. На купянском направлении в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) воюют женщины — операторы беспилотных летательных аппаратов. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщил РИА Новости разведчик 1-й танковой армии группировки войск «Запад» ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Недавно сбили «птичку» противника… От неё остался «сбросник», она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели — ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, «летала» женщина», — рассказал российский военнослужащих.

Кроме того, по его словам, после осмотра этого «сбросника» были обнаружены женские волосы рыжего цвета.

Как передавало ИА Регнум, в июле подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о росте численности женщин в рядах Вооружённых сил Украины. По его словам, увеличение числа женщин-военнослужащих отмечено в зоне ответственного Южного военного округа.