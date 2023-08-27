Вашингтон, 27 августа, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Проект стран Запада по нанесению России стратегического поражения потерпел сокрушительный провал. Такое заявление сделал 26 августа обозреватель Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По мнению журналиста, власти США неоднократно совершали саморазоблачение, признавая своё военное бессилие и неспособность военной промышленности создать условия для нанесения стратегического поражения России и Китаю.

«Американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил», — делает вывод аль-Хусейни.

Кроме того, обозреватель пояснил, что новые «американские тенденции» являются свидетельством военного поражения США и НАТО. По мнению аль-Хусейни, это поражение обещает превзойти все предыдущие, нанесённые мировым империям с момента появления государства переселенцев в Северной Америке и до настоящего времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал украинский конфликт экзистенциальным противостоянием планетарного масштаба. Политик указал, что в ходе украинского конфликта Соединённые Штаты зарабатывают, Евросоюз несёт потери, а весь остальной мир пребывает в напряжении.