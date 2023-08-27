Наступивший 550-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России (ВС РФ) за прошедшие сутки уничтожили лодки с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населённых пунктов Бургунка и Садовая. Как пояснил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, выявлены и уничтожены до шести человек личного состава противника и три маломерных быстроходных судна.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В ночь на 27 августа воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Серия взрывов прозвучала в Киеве, Тернополе, а также Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях.

Стабильность на Украине и в мире в целом возможна только тогда, когда Россия будет диктовать условия, заявил американский аналитик в области внешней политики Джим Джатрас в эфире телеканала «Соловьёв Live».

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