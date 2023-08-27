Вашингтон, 27 августа, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Случаи дезертирства в рядах Вооружённых сил Украины и попытки сдаться в плен участились из-за тяжёлого положения в зоне боевых действий, заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы видим, что в рядах Вооружённых сил Украины участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идёт о целых взводах и ротах», — сказал Макгрегор, добавив, что украинские военнослужащие чётко понимают своё тяжёлое положение.

По словам эксперта, ВСУ несут настолько серьёзные потери, что в больницах не остаётся свободных мест, а многие раненые уже не способны восстановиться и вернуться в зону боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие из 123-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины расстреляли 23 сослуживца за попытку дезертирства. Инцидент произошёл в Херсоне 11 августа. Кроме того, убитых с целью сокрытия преступления объявили пропавшими без вести.