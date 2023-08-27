Владивосток, 27 августа, 2023, 06:53 — ИА Регнум. 77-летняя жительница Владивостока в результате действия мошенников лишилась недвижимости на сумму более 14 млн рублей. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«В феврале этого года с пенсионеркой связалась якобы сотрудница Центробанка и сообщила, что для сохранности накоплений нужно снять все деньги и перевести на другие счета. <…> Женщина перечислила более 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Приморского края.

Кроме того, через некоторое время мошенники снова связались с 77-летней женщиной, сообщив, что ей необходимо продать собственность. Женщина продала дачу и две квартиры. Сумма ущерба составила 14,6 млн рублей.

Отмечается, что в отношении подозреваемых, личности которых устанавливаются сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа 75-летняя пенсионерка из Большого Камня в Приморском крае под давлением со стороны мошенников перевела 2 млн рублей на чужие счета. Кроме того, злоумышленники заставили женщину уехать из дома и просидеть два дня в гостинице во Владивостоке.