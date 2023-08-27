Вашингтон, 27 августа, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Судебный иск против самого себя придётся подать минюсту США на фоне собственных двойных стандартов по вопросу дискриминации беженцев в стране. Такое заявление сделал 26 августа американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск оставил комментарий к посту одного из пользователей, в котором речь шла о том, что минюст США продвигает идею разрешить подавать заявления на работу в стране только её гражданам.

«Министерству юстиции придется подать в суд против самого себя», — написал Маск.

Накануне минюст подал иск в суд против компании SpaceX, владельцем которой является Маск, обвинив её в дискриминации беженцев. Как указано в заявлении минюста, в период с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала беженцев или ищущих убежища в США от подачи заявлений на трудоустройство.

Ведомство уточняло, что компания отказывалась принимать на работу беженцев из-за их иммиграционного статуса, что является прямым нарушением закона об иммиграции и гражданстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск сделал заявление о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество» известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса.

Маск и Сорос достаточно долгое время не скрывают взаимной неприязни. По мнению главы компании Tesla Илона Маска, миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. В опубликованном в мае сообщении Маск сравнил своего оппонента с Магнето — злодеем из серии фильмов «Люди Икс».