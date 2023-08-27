Киев, 27 августа, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Стабильность на Украине и в мире в целом возможна только тогда, когда Россия будет диктовать условия, заявил американский аналитик в области внешней политики Джим Джатрас в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира, — это то, где Россия будет диктовать условия», — заявил Джатрас.

Кроме того, американский дипломат отметил, что западные политики склонны к иррациональности и убеждены, что «они во всём правы». По его словам, с такими людьми невозможно заключить какие-либо соглашения.

Как передавало ИА Регнум, в июле Джим Джатрас в эфире программы Redacted News заявил, что страны Запада относятся к Украине и её гражданам как к расходному материалу в противостоянии с Россией. Он также согласился с мнением американского журналиста Клейтона Морриса о том, что западные страны находятся в поиске способов развязывания новой мировой войны.