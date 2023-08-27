Улан-Удэ, 27 августа, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Зарегистрированная группа туристов из пяти человек пропала во время сплава на двух катамаранах по реке Тые в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сплав по реке

В назначенное время группа не вышла с маршрута, и спасателями было принято решение начать поисково-спасательную операцию. Уточняется, что группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена вертолётом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района.

Всего к поискам пропавшей группы туристов привлечены пять человек и две единицы техники МЧС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что молодой российский учёный Дмитрий Федянин сорвался с высоты 150 м и погиб в немецких Альпах. Тело погибшего нашли около подножия пика Хоэр Лафельд высотой 2100 м, который находится в национальном парке Берхтесгаден.

По данным полиции, мужчина в одиночку шёл по нехоженому маршруту, проложенному приложением для хайкинга, поскользнулся на мокрой траве и упал в пропасть.

Также сообщалось, что в горах на юго-западе Франции полицейские обнаружили тело бывшего начальника штаба обороны, генерала французской армии Жан-Луи Жоржелена. Военный погиб в результате падения в районе перевала Фостен в Пиренеях, расположенного на высоте 2650 м. Уточняется, что генерал был ответственен за восстановление собора Парижской Богоматери после пожара.