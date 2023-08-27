Вашингтон, 27 августа, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп после прошедшей в Джорджии процедуры ареста собрал рекордную сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию. По данным Politico, с 25 августа Трампу удалось собрать более 7 млн долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации источника, ранее ни одному кандидату на пост президента США не удавалось собрать столь крупную сумму в течение 24 часов. Дональд Трамп, в свою очередь, смог собрать за сутки 4,18 млн долларов.

В избирательном штабе кандидата в президенты сообщили, что за последние три недели с начала месяца удалось привлечь почти 20 млн долларов в качестве пожертвований на предвыборную кампанию Трампа.

Ранее, как передавало ИА Регнум, Джо Байден оценил тюремное фото экс-главы государства Дональда Трампа, которое было сделано во время процедуры ареста в тюрьме округа Футбол, штат Джорджия. Действующий президент назвал своего оппонента красивым парнем.