Абуджа, 27 августа, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Полномасштабная война в Африке противоречит интересам всего региона. Об этом 26 августа заявил председательствующий в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) президент Нигерии Бола Тинубу, документ распространил в соцсетях представитель политика Аджури Нгелале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

«Война не является идеальным вариантом ни для моих экономических реформ, ни для региона, однако защита демократии священна», — сказано в заявлении лидера Нигерии.

Тинубу подчеркнул, что ЭКОВАС стремится решить ситуацию, сложившуюся в Нигере, где власть захватили мятежники, мирным путём с опорой на дипломатию. Однако политик указал, что представители ЭКОВАС готовы к любым возможным вариантам развития событий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооружённые силы Нигера перешли в режим максимальной готовности. Такой приказ армии страны отдал глава штаба обороны Мусса Салау Барму. Он пояснил, что решение принято для адекватного ответа на возможную агрессию в отношении Нигера.

Делегация ЭКОВАС 20 августа покинула Нигер после того, как переговоры с мятежникам не увенчались успехом. В ходе встречи делегация потребовала незамедлительно вернуть власть отстранённому мятежниками президенту Мохамеду Базуму. Члены военного совета Нигера это требование отвергли.

Лидер мятежников генерал Абдурахман Тчиани 25 августа заявил, что военным силам из Мали и Буркина-Фасо разрешат в случае иностранного вторжения действовать на территории Нигера.