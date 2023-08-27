Москва, 27 августа, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал беспрецедентным падение товарооборота с Российской Федерацией. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«В сравнении с 2021 годом, 58% общего импорта ЕС из России было сокращено ещё в 2022 году, что беспрецедентно. Неэнергетический импорт из РФ упал примерно на 60%, наибольшее снижение коснулось железа и стали, драгметаллов и дерева», — говорится в материале.

Жозеп Боррель также выступил с утверждением, что тенденция снижения товарооборота только усиливается. По его словам, в первом квартале этого года сокращение неэнергетического импорта превысило 75%.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что подобные тенденции в первую очередь связаны с «эффективностью» санкций, введённых в отношении России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais заявил, что считает Российскую Федерацию «экономическим карликом». При этом, по данным Всемирного банка, Россия в 2023 году вошла в пятёрку крупнейших экономик мира по объёму ВВП.