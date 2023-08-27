Вашингтон, 27 августа, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в скором времени могут потерять 82-ю отдельную механизированную бригаду, которую считали одной из самых подготовленных, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Они истребили недавно введённую в бой 82-ю бригаду, которая рассматривалась как обладающая невероятной силой и должна была преподать русским урок», — сказал Ларри Джонсон в подкасте на портале Dialogue Works.

По его мнению, американские БМП Bradley и бронетранспортёры Stryker не могут противостоять российской артиллерии и авиационным и ракетным ударам. Также он назвал бредовыми заявления украинской стороны о том, что ВСУ могут добиться успехов в ходе своего контрнаступления.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру заявил, что Вооружённые силы России скоро разгромят 82-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которую недавно ввели в зону боевых действий. Он добавил, что после уничтожения последней бригады США попробуют заставить Украину пойти на мирные переговоры.