Ужгород, Украина, 27 августа, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Сотрудника военкомата нашли возле полигона с травмой головы, полученной им при загадочных обстоятельствах в Закарпатье на Украине. Об этом 26 августа сообщает информагентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Ужгород

«В Закарпатье полиция расследует смерть военного, его нашли возле полигона, позже он умер в больнице», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудник центра комплектования и социальной поддержки Василий Стец был найден на полигоне возле Ужгорода. По словам его родственников на голове у потерпевшего обнаружена травма, на место вызвали бригаду скорой помощи.

Представитель главного управления национальной полиции по Закарпатью Анна Дан пояснила, что после прибытия в больницу Стец скончался. По факту смерти военнослужащего заведено уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве. По словам Дан, судмедэксперты работают над выяснением причины смерти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов и распорядился заменить их военными, участвовавшими в боевых действиях. Глава Украины напомнил, что в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбудили 112 уголовных дел.

Также сообщалось, что в помещении военкомата Хаджибейского района Одессы прошли обыски. По информации источника, обыски в военкоматах связаны с вопросом работы военно-врачебной комиссии. Кроме Одессы, обыски проходят в Ровно.

В июле бывшему одесскому военкому Евгению Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.