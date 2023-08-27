В Закарпатье военком получил травму и умер при загадочных обстоятельствах
В Закарпатье скончался военком, найденный возле полигона с травмой головы
Ужгород, Украина, 27 августа, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Сотрудника военкомата нашли возле полигона с травмой головы, полученной им при загадочных обстоятельствах в Закарпатье на Украине. Об этом 26 августа сообщает информагентство «Укринформ».
«В Закарпатье полиция расследует смерть военного, его нашли возле полигона, позже он умер в больнице», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сотрудник центра комплектования и социальной поддержки Василий Стец был найден на полигоне возле Ужгорода. По словам его родственников на голове у потерпевшего обнаружена травма, на место вызвали бригаду скорой помощи.
Представитель главного управления национальной полиции по Закарпатью Анна Дан пояснила, что после прибытия в больницу Стец скончался. По факту смерти военнослужащего заведено уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве. По словам Дан, судмедэксперты работают над выяснением причины смерти.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов и распорядился заменить их военными, участвовавшими в боевых действиях. Глава Украины напомнил, что в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбудили 112 уголовных дел.
Также сообщалось, что в помещении военкомата Хаджибейского района Одессы прошли обыски. По информации источника, обыски в военкоматах связаны с вопросом работы военно-врачебной комиссии. Кроме Одессы, обыски проходят в Ровно.
В июле бывшему одесскому военкому Евгению Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.