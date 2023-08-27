Флорида, США, 27 августа, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Четыре человека, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в магазине Dollar General в Джэксонвилле в американском штате Флорида. Об этом 26 августа сообщил шериф города на пресс-конференции, пишет местное СМИ News4JAX.

Lisa Roe Стрельба

«Жертвами стали три человека. Нападавший руководствовался расовыми мотивами — он ненавидел чернокожих», — уточнил шериф Джэксонвилля.

Отмечается, что нападавший был вооружён винтовкой AR-15 и пистолетом Glock, кроме того, он был одет в тактический жилет. Жертвами злоумышленника стали двое мужчин и женщина, все они были чернокожими. Сам нападавший убит, о других пострадавших не сообщается.

Отмечается, что перед тем, как отправиться в Джэксонвилль и открыть стрельбу, злоумышленник связался с родителями и попросил их проверить электронную почту. Родители нашли манифест, декларирующий «спорную идеологию ненависти» и немедленно сообщили об этом в полицию. В кампусе, где проживал стрелок, нашли три экземпляра манифеста.

Как уточнил шериф, предварительно, мотивом для совершения преступления стала расовая ненависть. При этом нет никаких признаков, что преступник действовал не в одиночку. Никаких признаков принадлежности стрелка к преступным группировках не выявлено.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семь человек получили ранения в результате стрельбы на параде в Бостоне, во время фестиваля карибской культуры. Полицейские арестовали несколько человек и изъяли огнестрельное оружие.

Также сообщалось, что 26 августа, выстрелы раздались с трибуны на школьном матче по американскому футболу в США. В результате инцидента в штате Оклахома ранения получили по меньшей мере четыре человека.