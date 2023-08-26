Бухарест, 27 августа, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Меры по транспортировке пострадавших в результате взрывов на АЗС в городе Креведия в Румынии, Бухарест намерен запросить помощь у ЕС в лечении пациентов. Об этом 26 августа сообщил глава пресс-службы правительства Румынии Михай Константин журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Румыния запросит активации Европейского механизма защиты гражданских лиц, он будет использоваться в первую очередь для всех интубированных. Двое пациентов прибудут сегодня ночью в военный госпиталь в Брюсселе», — уточнил Константин.

На настоящий момент, по данным Константина, известно о 16 интубированных пациентах.

Четыре взрыва произошли 26 августа на АЗС в находящемся в 13 километрах от Бухареста городе Креведия уезда Дымбовица. По предварительным данным, подтверждённым минздравом Румынии, один человек погиб и 46 пострадали. 26 пострадавших — пожарные, получившие ожоги при взрыве. На АЗС бушует сильный пожар, поэтому точно назвать число погибших и пострадавших пока невозможно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первый взрыв на автозаправке в городе Креведия произошёл около 19:30 мск, после него возник пожар, с которым борются до сих пор. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Дымбовица эвакуировал граждан из зоны радиусом в 300 метров и предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в сторону Бухареста.

Затем пламя перекинулось на вторую цистерну с газом и около 21:00 мск прогремел второй взрыв. После взрыва радиус эвакуации был увеличен до 700 метров, из опасной зоны эвакуировано более 3 тысяч человек. Чуть позднее на АЗС произошло ещё два взрыва, число пострадавших выросло до 46 человек.

Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою, а также премьер Марчел Чолаку.